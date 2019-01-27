اونلاين | دوري بلس | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر Dawriplus | اهم مباريات الدوري السعودي اليوم live | مباراة Al Hillal

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نعرض عليكم موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة، حيث يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء، وذلك يوم الأحد القادم 27 يناير 2019، الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2019

مباراة الهلال والفيحاء حيث صعد الهلال لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تغلب على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على استاد جامعة الملك سعود، أما في الدروي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

ماتش الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

ماتش الهلال والفيحاء حيث ودع الفيحاء بطولة الكأس من دور الـ16 بعدما تلقى خسارة قاسية على يد النصر بسداسية دون رد، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر في تسع مواجهات.

موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

المعلقين : سمير المعيرفي (KSA) + ماجد سعود (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) الفيحاء.

موعد المباراة :

6:20 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:20 مساءاً بتوقيت مصر .

5:20 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:20 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:20 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:20 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:20 مساءاً بتوقيت العراق .

5:20 مساءاً بتوقيت السودان .

6:20 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:20 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:20 مساءاً بتوقيت تونس .

4:20 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:20 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:20 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:20 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:20 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:20 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:20 مساءاً بتوقيت قطر.

3:20 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:20 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:20 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وقررت لجنة المنافسات باتحاد القدم السعودي نقل الماتش من إستاد الملك فهد العالمي إلى إستاد مدينة المجمعة الرياضية، وإقامتها الاثنين عوضاً عن يوم الاحد كما كان مقررا لها.

وأفادت اللجنة، أن هذا “تشييدً على الإشعار الصادر من الهيئة العامة للرياضة بخصوص إشعار علني النتائج المخصصة بلجنة التقصي التي شكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للنظر فى وضع أرضية إستاد الملك فهد العالمي، والتى خلصت إلى عدم جاهزية الإستاد، وملعب صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد لإقامة الماتشات خلال الفترة الراهنة”.

وتابعت “نظراً لعدم مطابقة أرض ملعب صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة الماتش عليه وفق توصية هيئة الرياضة”.

وأدت تلك الخطوة إلى تقديم رئيس لجنة المنافسات عادل البطي، استقالته من منصبه يوم الجمعة احتجاجاً على إنتاج إخطار باسم اللجنة دون علمه.

ويحتل النصر الترتيب الثاني في مركز المنافسة بمخزون 34 نقطة، بينما يتذيل واحد من جدول مواعيد المركز بمخزون 6 نقاط.

وفي باقي الماتشات يلعب يوم الاثنين الباطن مع الفيصلي، الحزم مع الوحدة، التنسيق مع الفريق الأحمر، في حين يلعب يوم الثلاثاء الرائد مع الاتفاق، بينما يقوم باستضافة التحالف فريق الشباب.