اونلاين | كول كورة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم بث مباشر

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يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء، وذلك يوم الأحد القادم 27 يناير 2019، الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

صعد الزعيم لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن تغلب على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دراماتيكية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على استاد جامعة الملك سعود، أما في الدروي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

ودع الفيحاء بطولة الكأس من دور الـ16 بعدما تلقى خسارة قاسية على يد النصر بسداسية دون رد، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر في تسع مواجهات.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

المعلقين : سمير المعيرفي (KSA) + ماجد سعود (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) الفيحاء.

موعد المباراة :

6:20 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:20 مساءاً بتوقيت مصر .

5:20 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:20 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:20 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:20 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:20 مساءاً بتوقيت العراق .

5:20 مساءاً بتوقيت السودان .

6:20 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:20 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:20 مساءاً بتوقيت تونس .

4:20 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:20 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:20 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:20 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:20 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:20 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:20 مساءاً بتوقيت قطر.

3:20 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:20 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:20 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيستمر غياب عمر عبد الرحمن "عموري" عن الهلال في هذا اللقاء بداعي الإصابة، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب جورجي جيسوس بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو والفرج في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.

التشكيل | 4-2-3-1

علي الحبسي

ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيحاء

سيفتقد الفيحاء في هذا اللقاء الحارس الأساسي كريستيان بونيلا لتعرضه بقطع في الرباط الصليبي في مباراة النصر في الكأس، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة أمام المدرب سوفلين سلافوليوب لخوض هذه المواجهة.

سيعتمد المدرب الصربي على أوراقه الأساسيه لمحاولة خطف الفوز في هذا اللقاء، وسيدفع بالحارس مسلم آل فريج بدلًا منه الكولومبي المصاب، وسيعتمد على الثلاثي الأمامي دياز، فيرنانديز، أسبريلا، لقيادة خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

مسلم آل فريج

توفيق بوحيمد - نواف الصبحي - سامي الخيبري - عبد الله كنو

أليكساندروس تزيوليس - ضيف الله ضافي - عبد الرحمن البركة

أدميلسون دياز - روني فيرنانديز - دانيلو أسبريلا