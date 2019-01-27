اونلاين | الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الإسباني.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة

في واحدة من المباريات النارية بالدوري الإسباني، يلتقي فريقا برشلونة وجيرونا وجها لوجه في ديربي كتالونيا القوي، في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 27 يناير 2019، سيسعى الفريق المستضيف لإيقاع المتصدر البلوجرانا في فخ أي نتيجة سلبية، وهو الذي تعادل معه ذهابًا في ملعب كامب نو بهدفين لمثليهما، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة برشلونة المتصدر برصيد 46 سيكون على موعد مع اختبار صعب ضد فريق أثبت نفسه في الموسم الجاري والفائت، ونجح في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، وسيسعى البارسا لزيادة الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد الذي قلص الفارق بعد الفوز على خيتافي بثنائية نظيفة، يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة جيرونا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ويسعى للفوز لمواصلة التفوق على جاره الكتالوني صاحب المركز الـ13 إسبانيول، والذي يستضيف ريال مدريد في ذات اليوم، ويحتضن ملعب استادي مونتيليفي معقل جيرونا، مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر.