اونلاين | الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الإيطالي.. Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

يستضيف فريق لاتسيو، نظيره يوفنتوس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لدرجته الأولى، وذلك في لقاء من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا لكلا الفريقين لقوة وأهمية المباراة، في مبارة مثيرة، كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ويوجد صاحب الأرض والجمهور في المركز السابع برصيد 32 نقطة، إذ فاز في 9 مباريات من أصل 20، وخسر خلال 6 مباريات، وتعادل في 5، وسجل لاعبوه 298 هدفًا ومنيت الشباك بـ23 آخر، فيما يوجد يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق ثماني نقاط كاملة عن نابولي الوصيف، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس جاهزا لخوض لقاء جديد مع السيدة العجوز لزيادة عدد أهدافه في البطولة الإيطالية، حيث يحتل رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.