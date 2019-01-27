رياضة | الجبلاية: طلبنا تأجيل أمم إفريقيا 2019 و"رمضان" ليس مبررا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية: طلبنا تأجيل أمم إفريقيا 2019 و"رمضان" ليس مبررا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار تأجيل موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا كان بناء على مقترح من الاتحاد المصري لكرة القدم ولا علاقة له بشهر رمضان المبارك.

وأوضح مجاهد في تصريحات إذاعية لـ"راديو 9090" أن شهر رمضان سينتهي قبل بداية البطولة بشكل كافٍ، ولكن اقترح الاتحاد المصري تأجيل الموعد المقترح من أجل التجهيز بشكل أفضل على المستويين التنظيمي والتسويقي.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن "كاف" لم يعلن الموعد الرسمي لانطلاق البطولة من قبل، وأن يوم 14 يونيو كان مجرد اقتراح فقط مشيرًا إلى أن قرعة البطولة ستكون في مصر يوم 12 أبريل المقبل.

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الكاف يكشف عن نقطة رجحت كفة مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019

كشف طارق البوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن النقطة الوحيدة التي ساهمت في فوز مصر تنظيم أمم إفريقيا 2019

وأكد طارق البوشماوي في تصريحات تليفزيونية أن مصر كان لديها التعهد الحكومي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بخلاف جنوب إفريقيا التي لم يكن لديها هذا التعهد وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تدعم الملف بقوة.

وفازت مصر بملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 باكتساح بحصول على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويضم المكتب التنفيذي للكاف 22 عضوًا من كل مناطق الكاف، ومن بينهم 6 عرب هم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو المكتب التنفيذى بالفيفا والتونسي طارق بوشماوى والمغربي فوزى لقجع والموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتى سليمان وايرى والليبى جمال الجعفري

تفاصيل اجتماعات هاني أبوريدة للفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2019

وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اجتماع تنسيقي بشكل منفرد، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفوز الملف المصري باستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب هناك.

وحرص هاني أبوريدة على شرح كافة تفاصيل الملف المصري من أجل إقناع أعضاء المكتب التنفيذي بالتصويت لصالح الملف المصري وضمان أصواتهم قبل الفوز باستضافة أمم إفريقيا 2019.

‎وضم الوفد المصري في السنغال كل من المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد وكرم كردي عضو المجلس ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وشريف حسن مدير العمليات، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بالشركة، وفريق عمل الشركة الذي ضم ٦ أفراد ، في حين ضم وفد جنوب إفريقيا أكثر من ٣٠ فردًا.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة