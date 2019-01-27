رياضة | برشلونة يبيع نجمه

يرحب مسؤولو نادي برشلونة برحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، على سبيل الإعارة لصفوف أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن برشلونة لن يمانع رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا على سبيل الإعارة لآرسنال حتى نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تريد رؤية مالكوم يلعب في مكان آخر من أجل استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، قبل أن يعود إلى البلوجرانا الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن محادثات برشلونة وآرسنال توقفت بشأن، دينيس سواريز، لاعب البارسا، وأن النادي الإنجليزي حول وجهته صوب مالكوم.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة لا يفكر ببيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي.