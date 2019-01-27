رياضة | إصابة نجم الأهلي تفرح عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نجم الأهلي تفرح عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت إصابة محمد محمود لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في بشرى سارة لعبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز.

ودخل عبد الله السعيد حسابات الانضمام لمعسكر منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري في شهر مارس المقبل لتعويض محمد محمود الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي وخضع لجراحة ناجحة في ألمانيا ستبعده عن الملاعب لمدة 8 شهور.

ويتابع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عبد الله السعيد تمهيدًا لضمه للمعسكر إذا استمر على نفس التألق الذي بدأه مع بيراميدز منذ قدومه في شهر يناير.

وسجل عبد الله السعيد هدفًا وصنع آخر في مباراة بيراميدز والأهلي التي انتهت بفوز الأول 2-1 ثم صنع هدفًا في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل 3-3.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فى شهر مارس الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والثانية مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة