رياضة | اليوم.. 21 مباراة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 21 مباراة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم الأحد مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة دوري الممتاز "ب" وتختتم في السادسة مساء بلقاء مرتقب يجمع الترسانة مع إف سي مصر. * مباريات المجموعة الأولى - المنيا مع بني سويف - التليفونات مع طهطا - التحرير مع الفيوم - الألومنيوم مع ديروط - سوهاج مع أسوان - الإعلاميين مع ناصر ملوي - الوليدية مع التعدين * مباريات المجموعة الثانية - جمهورية شبين مع النصر - أبي صقل مع كوكاكولا - سيراميكا مع الزرقا - القناه مع بورتو - دمياط مع السويس - الشمس مع المريخ - الترسانة مع نادي مصر * مباريات المجموعة الثالثة - فاركو مع بلدية المحلة - غزل المحلة مع الرجاء - طنطا مع الحمام - سيدي سالم مع مركز شباب تلا - يلعب أبو قير مع كفر الشيخ - المنصورة مع الأوليمبي - الجزيرة مع دمنهور ترتيب المجموعة الأولى 1- أسوان 35 نقطة 2- بنى سويف 32 نقطة 3-المنيا 25 نقطة 4- الإعلاميين 25 نقطة 5- التليفونات 24 نقطة 6- الألومنيوم 23 نقطة 7- سوهاج 21 نقطة 8- التعدين 20 نقطة 9- طهطا 18 نقطة 10- ديروط 17 نقطة 11- الفيوم 15 نقطة 12- التحرير 13 نقطة 13- الوليدية 7 نقاط 14- ناصر ملوي 7 نقاط ترتيب المجموعة الثانية 1- الترسانة31 نقطة 2- سيراميكا 30 نقطة 3- القناه 30 نقطة 4- إف سي مصر 28 نقطة 5- كوكاكولا 28 نقطة 6- ج شبين 21 نقطة 7- المريخ 20 نقطة 8- الشمس 18 نقطة 9- بورتو 16 نقطة 10- الزرقا 16 نقطة 11- منتخب السويس 15 نقطة 12- النصر 15 نقطة 13- دمياط 13 نقطة 14- أبي صقل نقطتين ترتيب المجموعة الثالثة 1- الرجاء 27 نقطة 2- دمنهور 27 نقطة 3- المنصوره 26 نقطة 4- الأوليمبي 25 نقطة 5- طنطا 25 نقطة 6- البلدية 25 نقطة 7- غ المحلة 24 نقطة 8- أبو قير 21 نقطة 9- فاركو 20 نقطة 10- كفر الشيخ 18 نقطة 11- الحمام 17 نقطة 12- الجزيرة 14 نقطة 13- تلا 9 نقاط 14- سيدي سالم 4 نقاط

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