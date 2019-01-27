رياضة | الزمالك يستقر على بديل عبدالله جمعة أمام مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على بديل عبدالله جمعة أمام مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الدفع ببهاء مجدي في مباراة الأبيض المقبلة أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام,

وجاء قرار جروس بعد أن فضل الدفع ببهاء مجدي عن أحمد أبو الفتوح اللاعب الشاب وذلك بعد تأكد غياب عبدالله جمعة عن المواجهة بسبب طرده في مباراة بيراميدز الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

المقاصة يجهز مفاجأة أمام الزمالك