رياضة | الزمالك يستقر على بديل عبدالله جمعة أمام مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على بديل عبدالله جمعة أمام مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الدفع ببهاء مجدي في مباراة الأبيض المقبلة أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام,
وجاء قرار جروس بعد أن فضل الدفع ببهاء مجدي عن أحمد أبو الفتوح اللاعب الشاب وذلك بعد تأكد غياب عبدالله جمعة عن المواجهة بسبب طرده في مباراة بيراميدز الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.
المقاصة يجهز مفاجأة أمام الزمالك
أصبح مهاجم فريق مصر المقاصة جون أنطوي، جاهزا بشكل كامل لمواجهة الزمالك بالدوري العام في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.
وكان أنطوي يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية، قبل أن يتماثل الشفاء قبل المواجهة المرتقبة أمام القلعة البيضاء.
وكان المقاصة قد خسر في آخر مبارياته أمام الأهلي بالمسابقة المحلية بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مؤجلات القلعة الحمراء.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاصة:
1- الزمالك 42 نقطة.
2- بيراميدز 39 نقطة.
3- الأهلي 30 نقطة.
4- مصر المقاصة 30 نقطة.
5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.
6- المقاولون العرب 27 نقطة.
7- طلائع الجيش 24 نقطة.
8- سموحة 24 نقطة.
9- حرس الحدود 24 نقطة.
10- الجونة 22 نقطة.
11- نجوم المستقبل 21 نقطة.
12- الداخلية 21 نقطة.
13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.
14- إنبي 20 نقطة.
15- وادي دجلة 20 نقطة.
16- الإسماعيلي 20 نقطة.
17- المصري 19 نقطة.
18- بتروجيت 15 نقطة.
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