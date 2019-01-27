شكرا لقرائتكم طبيب عربي يضع برنامج تأهيل نيمار لمواجهة مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن من أجل تجهيز النجم البرازيلي نيمار للمشاركة في المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر المقبل في "ذهاب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويعاني نيمار من إلتواء شديد في الكاحل الايمن، وهي الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ستراسبورج ضمن منافسات كأس فرنسا الاربعاء الماضي وسط شكوك تحوم حول مشاركته ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان قرر الاستعانة بطبيب عربي لوضع البرنامج العلاجي والتأهيلي للنجم البرازيلي نيمار من أجل عودته سريعاً للملاعب.

وكشفت الصحيفة أن الطبيب الجزائري حكيم شلبي وصل إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للإشراف على علاج نيمار بمشاركة فريق طبي ضخم بالتنسيق مع رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل.

جدير بالذكر أن نيمار تعرض لإصابة مماثلة في الكاحل الموسم الماضي غاب على أثرها عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لقطع خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه مبكراً عندما يستضيف رين في العاشرة مساء اليوم الاحد بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر المسابقة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة من 19 مباراة متفوقاً بفارق 10 نقاط على ليل صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة، بينما يحتل رين المركز التاسع برصيد 30 نقطة.