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شكرا لقرائتكم برشلونة لا يمانع رحيل مالكوم إلي أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن نادي برشلونة الأسباني لن يمانع رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا على سبيل الإعارة إلى آرسنال حتى نهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تريد رؤية مالكوم يلعب في مكان آخر من أجل استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، قبل أن يعود إلى البلوجرانا الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة أن محادثات برشلونة وآرسنال توقفت بشأن، دينيس سواريز، لاعب البارسا، وأن النادي الإنجليزي حول وجهته صوب مالكوم.
وتشير تقارير إلى أن برشلونة لا يفكر ببيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي.
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