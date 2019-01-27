شكرا لقرائتكم محمد زيكا.. من خليفة محمد صلاح وصراع القطبين إلي دوري المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لمع اسم محمد زيكا كأحد المواهب الشابة في الكرة المصرية بعد تألقه في قطاع الناشئين بالمقاولون العرب وتصعيده للفريق الأول وتألقه في قلعة ذئاب الجبل ليلفت أنظار أندية القمة.

ودخلت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي في صراع علي ضم زيكا الذي توقع الجميع أن يكون خليفة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، قبل أن يفضل اللاعب الانتقال إلي الإسماعيلية للحصول علي الفرصة الكافية، في ظل أنه لن يتمكن من اللعب في صفوف الأهلي لوجود تخمة من النجوم في ذلك الوقت أبرزهم محمد أبو تريكة.

ولم يجد زيكا نفسه مع الإسماعيلي ولم يكن له بصمة بالقميص الأصفر ليخوض رحلة في عدد من الأندية آخرها الداخلية، ولم يقنع اللاعب أيا من تلك الأندية بمستواه بسبب عدم التزامه داخل الملعب أو عدم الحفاظ علي ليقاته البدنية وارتفاع وزنه باستمرار، ليرحل اللاعب مؤخرا عن الدوري الممتاز ويتجه نحو دوري الدرجة الثانية "المظاليم".

وأنهي مجلس إدارة غزل المحلة برئاسة المهندس ابراهيم صادق اجراءات التعاقد مع محمد زيكا مهاجم الداخلية في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف .

وحضر زيكا إلي غزل المحلة في الواحدة من صباح اليوم وعقد جلسة مع مجلس ادارة النادي بحضور المهندس حسام عزو نائب رئيس النادي والمشرف العام علي الكرة والدكتور مجدي الالفي المتحدث الرسمي بإسم النادي وطه السيد المدير الرياضي لغزل المحلة والمهندس وليد خليل الراعي الرسمي لنادي غزل المحلة انتهت بتوقيع اللاعب علي عقود الانتقال لنادي غزل المحلة لمدة موسم ونصف.

كما أنهي مجلس الادارة اجراءات التعاقد مع ستيفن توليه ناشئ اكرا الغاني وذلك لمدة ثلاث مواسم ونصف وذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس مع اللاعب بحضور محمد رزق وكيل اللاعب والتي انتهت بتوقيع اللاعب علي عقود الانضمام لغزل المحلة لمدة ثلاث مواسم ونصف.