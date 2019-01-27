شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه سيراميكا كليوباترا استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على مواجهة سيراميكا كليوباترا ودياً غدا، الاثنين، فى الثانية والنصف ظهرا على استاد المصانع الحربية.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام.