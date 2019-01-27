شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ربيع ياسين .. نجومية و أخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من محبي الكرة المصرية لم يعشق النجم الخلوق ربيع ياسين لاعب الأهلى السابق ومدرب منتخب الشباب الحالى، نظرا لما يمتلكه من شعبية لم تقتصر على جمهور الأهلى فقط بل تمتد لجماهير الأندية المنافسة أيضا .

ربيع ياسين من مواليد 7 سبتمبر عام 1960 بمحافظة بنى سويف حصد العديد من البطولات مع القلعة الحمراء فى فترة الثمانينات .

كما شارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، و حصل على لقب أفضل لاعب فى مصر 3 مرات ، و لديه طموح قوى فى أن يصنع للمنتخب المصرى قاعدة من الشباب فى المرحلة المقبلة .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الطيبة و الأخلاق المدمجة بالإصرار فى تحقيق الأفضل عللا النجم ربيع ياسين فى الصور التالية :



حماس ربيع ياسين فى القيادة الفنية



ربيع ياسين بقميص النادى الاهلى



ربيع ياسين على دكة الجهاز الفنى



ربيع ياسين