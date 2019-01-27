سوبر كورة.. عدوى الممتاز تنتقل للمظاليم.. ارتفاع جنونى بصفقات الدرجة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جنون أسعار الدورى الممتاز، التى شهدت ارتفاعاً غير مسبوق فى الانتقالات الشتوية الجارية، ألقت بظلالها على دوريات المظاليم، التى ارتفعت فيها الأسعار بشكل غير طبيعى ووصلت إلى أعلى أرقامها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، لمتابعة التقرير اضغط هنا:

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