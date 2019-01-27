زيزو يظهر بقميص الزمالك اليوم

اليوم الجديد
يستأنف فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الأسبوع العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية أمس السبت من التدريبات عقب خوض المران الاستشفائى مساء الجمعة بعد مواجهة بيراميدز فى المباراة الأخيرة بالدورى يوم الخميس الماضى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.
ومن المقرر أن يظهر "زيزو" لأول مرة فى تدريبات الفريق اليوم، الأحد، حيث أعد السويسرى جروس...
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