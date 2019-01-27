رئيس المصري: حسام حسن "صفحة واتقفلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض سمير حلبية، رئيس المصري، عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى النادي البورسعيدي، بعد الرحيل عن بيراميدز عقب ساعات من تعادله مع الزمالك مساء الخميس بالدوري المصري.

وكان العميد رحل عن المصري البورسعيدي في نهاية شهر أكتوبر الماضي بطريقة أغضبت مسؤولي النادي البورسعيدي، قبل أن يعلن بيراميدز تعيينه مدربا للفريق خلفًا للأرجنتيني ريكاردو لافولبي.

وقال حلبية، في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت" صباح الأحد عن إمكانية عودة حسام حسن لقيادة المصري قائلا: "لا، (صفحة واتقفلت)".

وأضاف: "الجهاز الفني السابق قاد المصري لمدة ثلاث سنوات وبذل أقصى ما بوسعه، لكن التوأم شعر أنه لن يحقق طموحاته في المصري، فأصبح له طريق آخر وأتمنى له التوفيق".

وأوضح: "الشعب البورسعيدي عظيم لا يحب وجود مثل هذه المواقف في حياته".

وانتقل حلبية للحديث عن إمكانية التفريط في خدمات إسلام عيسى نجم الفريق قائلا: "أي ناد يريد ضمه عليه تقديم عرض بـ10 مليون دولار، إنه موهبة ستكون مثل محمد صلاح في المستقبل".

وأكمل: "لجنةالتعاقدات برئاسة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي تبحث حاليًا عن بديل محمد كوفي، وخلال 72 ساعة سنحسم هذا الأمر وتلبية جميع رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال".

وأتم رئيس المصري البورسعيدي تصريحاته قائلا: "أحمد شكري لاعب الفريق لن يستمر في صفوف الفريق، قد يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية بنهاية الشهر، أو بعد نهاية الموسم الجاري".