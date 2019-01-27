بالصور.. آل الشيخ ينشر السير الذاتية لـ5 من مساعدي دياز في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قام تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بنشر السير الذاتية لـ5 من معاوني الأرجنتيني رامون دياز.

وأعلن آل الشيخ، في وقت سابق عن تعاقده مع رامون دياز و8 مساعدين لتولي الإدارة الفنية لنادي بيراميدز، خلفا لحسام حسن وجهازه المعاون.

وسبق وكشف نادي بيراميدز، عن الاتفاق مع رامون دياز، على تواجد نجله إيميليانو دياز في فريق التحليل وليس منصب المدرب المساعد.

ونشر آل الشيخ من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لـ5 من معاوني دياز، تحمل السيرة الذاتية لكل مدرب.

وفيما يلي السير الذاتية لجزء من جهاز دياز المعاون: