محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم ملخص لأهم أهداف المباريات التي اقيمت يوم السبت 26 يناير بمختلف الدوريات حول العالم. كأس زايد للأندية الأبطال أهداف النجم الساحلي والرجاء المغربي الدوري الإيطالي أهداف سامبدوريا وأودينيزي الدوري الإسباني أهداف أتليتكو مدريد وخيتافي

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. النجم يهزم الرجاء بثنائية.. وسامبدوريا يقسو على أودينيزي برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.