ماتا يُجهز ردًا على تردد مانشستر يونايتد!

بدأت إدارة آرسنال العمل بجدية على لَم شمل الثنائي الإسباني أوناي إيمري وخوان مانويل ماتا على ملعب الإمارات عند فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة.

آرسنال يسعى جاهدًا للتوصل لاتفاق مع صانع الألعاب الذي عمل مع إيمري في فالنسيا قبل عدة سنوات، حيث سينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بحلول نهاية الموسم الجاري 2019/2018.

ولم يُفاتح المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد “إد ووادورد” اللاعب الدولي الإسباني السابق في أمر تجديد عقده حتى هذه اللحظة، ليدخل اسمه ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان الساعي لتعويض الرحيل المنتظر للاعب الفرنسي آدريان رابيو بالمجان في الميركاتو الصيفي.

العودة

يَميل ماتا لانهاء رحلته الاحترافية والعودة إلى مسقط رأسه، الأمر الذي يُعزز من فرص برشلونة للظفر بتوقيعه قبل آرسنال وباريس، حيث بادر البرسا قبل الجميع وقدم عرضًا للاعب، ولا يزال ينتظر موافقته.

وحقق اللاعب صاحب الـ 30 عامًا نجاحات كبيرة في كرة القدم الإنجليزية منذ انضمامه لصفوف تشيلسي عام 2011، إذ سجل ما مجموعه 44 هدفًا ومرر 35 كرة حاسمة، في 208 مباراة رفقة تشيلسي ومانشستر يونايتد بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، رغم معاناته من كثرة الجلوس على دكة البدلاء وعدم اللعب بشكل منتظم خصوصًا رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وبدأ الملقب بـ “ماتيتا” تسع مباريات فقط في البريميرليج تحت قيادة جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير، لهذا لا عجب في أن مستقبله لم يعد مع مانشستر يونايتد على المدى الطويل، وموضع شك حقيقي أكثر من أي وقت مضى.

تردد

هناك حالة من التردد تُسيطر على مسؤولي مانشستر يونايتد في مفاوضاتهم مع ماتا من أجل التجديد لمدة طويلة، بسبب كسره لعامه الـ 30، ويوجد اتجاه نحو تمديد العقد لمدة سنة واحدة كما حدث العام الماضي، لكنه لم يحدث بعد!.

وادعت صحيفة ميرور البريطانية في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد لم يقدموا بعد عرضًا رسميًا لوكيل أعمال ماتا، وهذا سيُعرضهم لخطر فقدانه بالمجان عند فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة، نظرًا لإلتفاف مجموعة كبيرة من الأندية الأوروبية الكبرى التي تراقب وضعية اللاعب عن كثب.

وتقول الصحيفة ذاتها أن آرسنال أعرب عن رغبته الجادة في التوقيع مع ماتا في الصيف فقد عرض راتبًا أسبوعيًا 170 ألف جنيه إسترليني، لكنه سيواجه منافسة شرسة بطبيعة الحال مع أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

ويمتلك ماتا حرية التوقيع مع أي فريق حتى لو يُنافس مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لقانون بوسمان للانتقالات.

ومن المقرر تفريغ صفوف آرسنال من بعض الأسماء في الانتقالات الصيفية القادمة، برحيل الإنجليزي داني ويلبيك كثير الإصابات وبيع الألماني مسعود أوزيل.

ويُنظر إلى ماتا على أنه بديل استراتيجي قادر على لعب أي دور يُطلب منه في خط الوسط، سواء كصانع ألعاب حر أو كجناح أيمن، بالتالي سيكون إضافة مفيدة للغاية لآرسنال إذا استطاع النادي خطف توقيعه والتغلب على عرض برشلونة على وجه التحديد.