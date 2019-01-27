تعرف علي موعد مباراة جيرونا وبرشلونة بالدوري الاسباني.. والقنوات الناقلة

كتب- وليد خليل

يحل فريق برشلونة مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً علي نظيره جيرونا في المواجهة الصعبة والمرتقبة التي تجمع الفريقين علي ملعب استاد مونتيليفي ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الاسباني .

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الاسباني

تنطلق مباراة جيرونا وبرشلونة في الليجا الاسبانية في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة بالدوري الاسباني

تنقل مباراة جيرونا وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق يوسف سيف .

يدخل الفريق الكتالوني بقيادة ارنستو فالفيردي اللقاء بحثاً عن الثأر من جيرونا الذي نجح في خطف نقطة التعادل من ملعب كامب نو في مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق .

ويأمل فالفيردي في تحقيق فوز يعيد فريقه

للمسار الصحيح بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها مساء الاربعاء الماضي امام اشبيلية بهدفين في كأس الملك.

ويستعيد فالفيردي خدمات نجم الفريق الاول الارجنتيني ليونيل ميسي هداف الدوري حتي الآن مايعزز من فرص الفريق في اللقاء الصعب .

علي الجانب الآخر يأمل اوزيبيو ساركيستان المدير الفني لجيرونا في تفجير مفاجاة جديدة واستغلال عاملي الارض والجمهور في تحقيق انتصار تاريخي لفريقه علي حساب متصدر الدوري الاسباني .

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 46 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز 12 برصيد 24 نقطة .