أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، ان مجلس الجبلاية لا يمكنه التدخل في عقوبة استبعاد الاسماعيلي من دوري أبطال افريقيا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة: "واحنا مالنا"، موضحاً ان تقرير الحكم والمراقب ادانا جماهير الاسماعيلي، واثبتا القاء الجماهير للحجارة وزجاجات
وتابع ان اقصى ما يمكن لاتحاد الكرة فعله هو ارسال تظلم الاسماعيلي على القرار الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف ".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة عن طلب الاسماعيلي للدعم: "واحنا مالنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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