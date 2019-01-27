اتحاد الكرة عن طلب الاسماعيلي للدعم: "واحنا مالنا"

كتب - كريم عبدالمحسن

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، ان مجلس الجبلاية لا يمكنه التدخل في عقوبة استبعاد الاسماعيلي من دوري أبطال افريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "واحنا مالنا"، موضحاً ان تقرير الحكم والمراقب ادانا جماهير الاسماعيلي، واثبتا القاء الجماهير للحجارة وزجاجات

المياه على الحكم.

وتابع ان اقصى ما يمكن لاتحاد الكرة فعله هو ارسال تظلم الاسماعيلي على القرار الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف ".

