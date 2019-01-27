اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد أعضاء المجلس

هاني أبوريدة

كتب - كريم عبدالمحسن:

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، إجراء تعديلات في لائحة النظام الأساسي، خلال الجمعية العمومية المقرر لها 23 فبراير المقبل، فيما يخص عدد أعضاء المجلس.

ويفكر مسئولو اتحاد الكرة في زيادة أعضاء المجلس

إلى 12 عضوًا بدلًا من 11، لزيادة مساحة العمل داخل الاتحاد، ومنح فرصة أكبر لطرح أفكار جديدة تساعد فى التطوير.

وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن

الجمعية العمومية إذا وافقت على هذا المقترح، بجانب تطبيق نظام القوائم الكاملة في الانتخابات، فإن هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية، ينوي ضم 8 أعضاء معه وترك 4 مقاعد خالية، لأن اللوائح تنص في هذه الحالة على وجود ثلاثة أرباع عدد القائمة داخلها وترك الربع خاليًا.