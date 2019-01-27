اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد أعضاء المجلس

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هاني أبوريدةكتب - كريم عبدالمحسن:
يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، إجراء تعديلات في لائحة النظام الأساسي، خلال الجمعية العمومية المقرر لها 23 فبراير المقبل، فيما يخص عدد أعضاء المجلس.
ويفكر مسئولو اتحاد الكرة في زيادة أعضاء المجلسإلى 12 عضوًا بدلًا من 11، لزيادة مساحة العمل داخل الاتحاد، ومنح فرصة أكبر لطرح أفكار جديدة تساعد فى التطوير.
وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن
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