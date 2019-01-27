برنامج تأهيلي لمحمد محمود بعد العودة من ألمانيا

محمد محمود لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني

رفض مسئولو النادى الأهلى استمرار اللاعب محمد محمود، صانع ألعاب الفريق ومنتخب مصر، فى ألمانيا لأداء البرنامج التأهيلى هناك، بعد خضوعه لجراحة ناجحة فى الركبة بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة.

أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اللاعب بأنه يعود للقاهرة من أجل البدء فى برنامجه التأهيلى خلال الأسبوع المقبل، وطالبه بالحصول على خطة التأهيل الكاملة من الطبيب الألمانى المعالج

فايلر.

وأكد مدير الكرة للاعب أنه سيسافر خلال الشهرين المقبلين للاطمئنان مرة أخرى على البرنامج التأهيلى وسيره بشكل سليم حتى يكتمل شفاء اللاعب نهائيًا.

على صعيد آخر، أكد جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة الأهلى، أن ملف ستاد النادى الأهلى تم تجميده لحين إشعار آخر، لأن هناك محددات عدة دخلت فى

الأمر، وهو ما تم تأجيله، موضحًا أن الملف يحتاج لرعاية شركات وتمويل ضخم للغاية، وبالتالى تم التركيز على ملفات أخرى.

واستبعد عضو مجلس الأهلى إقامة مشروع الاستاد بالقرب من الفرع الثالث فى الشيخ زايد، نظرًا لأنها منطقة سكنية، وبالتالى أمنيًا لن يتم الموافقة عليه تمامًا.

وأوضح أنه لا صحة لما تردد حول تخفيض رواتب العاملين فى النادى الأهلى، مؤكدًا أن المجلس الحالى عمل بكل قوة على توفير موارد مالية ضخمة من حقوق الرعاية بما يتناسب مع احتياجات القلعة الحمراء.