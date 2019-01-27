تركي آل شيخ يعلن تشكيل الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة رامون دياز

رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز

كتب- وليد خليل

أعلن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الذي يتولى المهمة عقب انتهاء مباراة الداخلية المقبلة بالدوري.

نشر آل شيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسماء خمسة من أعضاء الجهاز الفني الجديد، الذي يتكون من 8 أفراد، طبقًا لما أعلنه مالك نادي بيراميدز في وقت سابق.

يضم الجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز، بجانب المدير الفني رامون دياز، كلًا من:

إيمليانو دياز

وهو ابن المدير الفني، الذي عمل معه كمساعد أثناء وجوده مع منتخب باراجواي، وريفربليت واندبندنتي في الأرجنتين، بجانب الهلال والاتحاد السعوديين.

داريو درودي

المدرب المساعد ومحلل الآداء في عدد كبير من الفرق الأوروبية، حيث عمل كمدرب ومدير لنادي كارباتي في أوكرانيا، كما سبق له العمل مع فياريال الإسباني، وتوج بلقب الدوري الفرنسي كمدرب مساعد في موناكو مع جارديم.

أوسمار فيريرا

المدرب المساعد،ا الذي سبق له العمل مع منتخب باراجواي وريفربليت

وإندبندنتي في الأرجنتين بجانب الهلال والاتحاد السعوديين.

خورخي بيدال

المعد البدني صاحب التجربة الكبيرة مع عدد من الأندية الأرجنتينية، مثل إندبندينتي وريفر بليت وسان لورينزو، كما عمل كمعد بدني لمنتخب باراجواي.

داميان باز

محلل الآداء الذي سبق له العمل مع دياز في منتخب باراجواي وريفربليت وإندبندنتي في الأرجنتين، بجانب الهلال والاتحاد السعوديين.

وكان نادي بيراميدز قرر إقالة مديره الفني السابق حسام حسن، عقب التعادل أمام الزمالك، متصدر ترتيب الدوري الممتاز، قبل أن يعلن مالك النادي عن التعاقد مع المخضرم رامون دياز، على أن يتولى أحمد حسن قيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام الداخلية، التي سيشاهدها المدرب الأرجنتيني من المدرجات.