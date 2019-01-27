اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة

فريق الأهلي - أرشيفية

كتب - محمد اللاهوني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة بملعب السلام، غدًا الإثنين، على أن يختار الأوروجويانى لاسارتى 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق.

عقد لاسارتى جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة الاستمرار فى العروض القوية التى يقدمها الفريق، وطالب الجميع بالتركيز، لأن مشوار الدورى لا يزال طويلًا، والفريق يسعى لحصد لقب الدورى للموسم الرابع على التوالى، وبالتالى لا مجال للتفريط فى أى نقطة.

وحذر لاسارتى لاعبى الأهلى من سرعات وادى دجلة، خصوصًا فى خط الوسط، الذى يعد أفضل خطوط الفريق، سواء فى الضغط، أو

استخلاص الكرة، أو نقل الهجمات سريعًا، وطالب ببداية قوية مثلما حدث فى مباراة المقاصة الأخيرة.

من جانبه، أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن سعد سمير وصلاح محسن جاهزان لمباراة وادى دجلة، موضحًا أن سعد سمير وُجِد فى قائمة الفريق فى مباراة مصر المقاصة الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية، وتبقى مشاركته فى يد الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، مؤكدًا أن هناك تمهلًا فى قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات.

وأوضح أن صلاح محسن جاهز أيضًا بعد عودته للتدريبات الجماعية، وتبقى مشاركته أيضًا فى يد لاسارتى، مشيرًا إلى أن الثنائى جيرالدو وهشام محمد انتظما فى التدريبات الجماعية، ويتم تجهيزهما فى الوقت الحالى للمرحلة المقبلة بعد للتعافى من الإصابة.

وقال إن حسام عاشور، لاعب الوسط، يؤدى برنامجه التأهيلى بصورة طيبة للتعافى من الإصابة فى أنكل القدم، مؤكدًا أن الجهاز الطبى لن يتعجل فى إعلان جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية والمباريات قبل التأكد تمامًا من سلامته وتعافيه من الإصابة.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحص طبى دقيق للغاية بعد إنهاء برنامجه التأهيلى من أجل حسم جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، خصوصًا أن الإصابة فى الأنكل تحتاج إلى التمهل من أجل التعافى منها بشكل جيد.