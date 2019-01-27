سوهاج يواجه أسوان.. والمنيا أمام بني سويف في قمة الصعيد

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يعود صراع الصعود للاشتعال مرة أخرى بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني بين فريقي أسوان، متصدر المجموعة بـ35 نقطة، وبني سويف، صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، الذي سيحل ضيفًا على فريق المنيا، في الوقت الذي يخرج فيهأسوان لمواجهة سوهاج، صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة.
وعلى ستاد بني سويف يستضيف تليفونات بني سويف، صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فريق طهطا، في الوقت الذي سيخرج فيه
وتختتم مباريات المجموعة بمباراتي الإعلاميين ومركز شباب ناصر ملوي، وذلك على ملعب الأخير، فيما سيسعى مجدي طلبة، المدير الفني لفريق الفيوم، لمواصلة الانتصارات، وذلك عندما يستضيف فريق تحرير أسوان، صاحب المركز قبل الأخير بالمجموعة.
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