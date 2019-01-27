رياضة | اليوم.. مصر تتسلم راية كأس العالم لليد 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصر تتسلم راية كأس العالم لليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتسلم المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأحد، راية مونديال كرة اليد، الذي تستضيفه مصر في يناير 2021 .
وسيقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وتنطلق مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة النهائية للمونديال.
وكانت مصر قد اكتفت بالمركز الثامن في بطولة العالم لليد، بعد أن خسرت من إسبانيا بنتيجة 36/31 .
مونديال اليد.. منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا ويفشل في حصد المركز السابع
خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 36-31، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.
أنهي الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 18-17، إلا أن المنتخب المصري فقد السيطرة سريعًا مع بداية الشوط الثاني، ليتمكن المنتخب الإسباني من التعادل وتوسيع الفارق والفوز في نهاية المباراة، وحصد المركز السابع المؤهل لأولمبياد طوكيو.
وبهذه الخسارة فقد المنتخب المصري فرصة المشاركة في تصفيات الملحق المؤهلة للأولمبياد حيث يتم تقسيم المراكز من 2 إلى 7 في كأس العالم لثلاثة مجموعات يصعد من كل مجموعة الأول والثانى إلى الأولمبياد.
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