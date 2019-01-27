رياضة | اليوم.. مصر تتسلم راية كأس العالم لليد 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصر تتسلم راية كأس العالم لليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأحد، راية مونديال كرة اليد، الذي تستضيفه مصر في يناير 2021 .

وسيقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتنطلق مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة النهائية للمونديال.

وكانت مصر قد اكتفت بالمركز الثامن في بطولة العالم لليد، بعد أن خسرت من إسبانيا بنتيجة 36/31 .