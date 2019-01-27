رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 27 يناير 2019 عددا من المواجهات النارية وبالتحديد في بطولة الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الانجليزي وأيضاً الكالتشيو الإيطالي. وفيما يلي نستعرض لكم عبر الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة له: الدوري الإسباني: - جيرونا × برشلونة: اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD - إسبانيول × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الدوري الإيطالي: - أتلانتا × روما: اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD - تورينو × إنتر ميلان: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD - لاتسيو × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD الدوري الفرنسي: - باريس سان جيرمان × رين: اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD الدوري السعودي: - الفتح × القادسية: اليوم في تمام الساعة 2:15 بتوقيت مدينة القاهرة - الفيحاء × الهلال: اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة كأس الاتحاد الانجليزي: - كريستال بالاس × توتنهام: اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD - تشيلسي × شيفيلد وينزادي: اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بطولة كأس العالم لكرة اليد: - ألمانيا × فرنسا: اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة في مباراة المركز الثالث - النرويج × الدنمارك: اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة في المباراة النهائية

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