رياضة | الأهلي يواجه الدفاع الحسني ..والزمالك مع بالصفاقسي في افتتاح البطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الدفاع الحسني ..والزمالك مع بالصفاقسي في افتتاح البطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الأحد البطولة العربية للكرة الطائرة للاندية "سيدات" بالصالة المغطاة بستاد القاهرة ، بمشاركة 4 اندية مصرية وهي الاهلي والزمالك و الصيد وسبورتنج.

وتقام البطولة في الفترة من 27 يناير وحتى 4 فبراير بمشاركة أندية المحرق البحريني و الصفاقسي التونسي و الدفاع الحسني المغربي بجانب الأهلي و الزمالك و الصيد وسبورتنج.

ويفتتح الأهلي مواجهاته اليوم امام الدفاع الحسني المغربي الساعة السابعة مساء، بينما يلعب الزمالك مع الصفاقسي التونسي في الخامسة، وسبورتنج مع المحرق في الثالثة عصرًا.

يذكر ان البطولة تقام بحضور جماهيري، حيث أعلنت اللجنة المنظمة برئاسة هناء حمزة عضو مجلس الإدارة ، فتح الصاالة المغطاة أمام الجماهير مجانًا.