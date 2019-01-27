رياضة | الأهلي يواجه الدفاع الحسني ..والزمالك مع بالصفاقسي في افتتاح البطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الدفاع الحسني ..والزمالك مع بالصفاقسي في افتتاح البطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق اليوم الأحد البطولة العربية للكرة الطائرة للاندية "سيدات" بالصالة المغطاة بستاد القاهرة ، بمشاركة 4 اندية مصرية وهي الاهلي والزمالك و الصيد وسبورتنج.
وتقام البطولة في الفترة من 27 يناير وحتى 4 فبراير بمشاركة أندية المحرق البحريني و الصفاقسي التونسي و الدفاع الحسني المغربي بجانب الأهلي و الزمالك و الصيد وسبورتنج.
ويفتتح الأهلي مواجهاته اليوم امام الدفاع الحسني المغربي الساعة السابعة مساء، بينما يلعب الزمالك مع الصفاقسي التونسي في الخامسة، وسبورتنج مع المحرق في الثالثة عصرًا.
يذكر ان البطولة تقام بحضور جماهيري، حيث أعلنت اللجنة المنظمة برئاسة هناء حمزة عضو مجلس الإدارة ، فتح الصاالة المغطاة أمام الجماهير مجانًا.
وزير الرياضة يسافر للدنمارك لحضور مراسم تسلم
يسافر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الدنمارك مساء اليوم السبت، لحضور مراسم تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
تبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج في السادسة والنصف مساء غد الأحد، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة النهائية للمونديال.
جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.
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