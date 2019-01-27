رياضة | رسميا.. غزل المحلة يضم "زيكا" الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. غزل المحلة يضم "زيكا" الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد في التعاقد مع محمد زيكا صانع ألعاب الداخلية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويستضيف غزل المحلة صاحب الـ 24 نقطة في المركز السابع، نظيره فريق الرجاء بقيادة محمد إبراهيم، متصدر المجموعة برصيد 28 نقطة، ضمن منافسات دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري. وفي نفس السياق أجرى غزل المحلة مجموعة من الصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق مثل بسام ماهر لاعب نادي إنبي والداخلية، وإسلام حسين إعارة من سيراميكا، ومحمود البركي لاعب بدر وهاني عادل لاعب فاركو وخالد رسلان صانع ألعاب شربين، ومحمد أسامة البشبيشي حارس مرمى الأهلي السابق ومحمد العربي حارس طنطا الأسبق وعلي صخر جناح الاسماعيلي اعارة 6 اشهر، أحمد عاشور مهاجم ناشئين حرس الحدود. نرشح لكم.. صدمة قوية للزمالك قبل مواجهة المقاصة

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