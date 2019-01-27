شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة لا يمانع رحيل أوليفيرا إلى أرسنال والان مع التفاصيل

أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن أرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم برشلونة، حتى نهاية الموسم.

وبحسب لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن برشلونة لن يمانع رحيل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا على سبيل الإعارة لآرسنال حتى نهاية الموسم.

ولفتت إلى أن إدارة برشلونة تريد رؤية مالكوم يلعب في مكان آخر من أجل استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، قبل أن يعود إلى البلوجرانا الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن محادثات برشلونة وآرسنال توقفت بشأن، دينيس سواريز، لاعب البارسا، وأن النادي الإنجليزي حول وجهته صوب مالكوم.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة لا يفكر ببيع مالكوم بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد معه الصيف الماضي مقابل 36 مليون إسترليني من بوردو الفرنسي.

و مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا من مواليد 26 شباط/فبراير 1997، هو لاعب كرة قدم يحترف مع نادي برشلونة الإسباني في مركز الجناح أو لاعب الوسط المهاجم.

و بدأ مالكوم حياته المهنية كلاعب كرة قدم في نادي كورينثيانز. بعدما قدم موسما طيبا مع النادي البرازيلي أشاد به المُدرب مانو مينيزس وأصبح كلاعب رسمي في الفريق بحلول 2014؛ كما توقع له مستقبلا مشرقا. شارك البرازيلي مالكوم كلاعب رسمي في الدوري البرازيلي نسخة 2015، حينها خاض 73 مباراة وسجل فيها 10 أهداف بقميص النادي.