شكرا لقرائتكم عمرو وردة يسجل الظهور الأول مع أتروميتوس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد عمرو وردة لاعب منتخب مصر لتسجيل الظهور الأول مع أتروميتوس الذي يحل ضيفاً على لاميا في الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

وأعلن نادي أتروميتوس تعاقده مع عمرو وردة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من باوك.

ويحتل اتروميتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 29 نقطة، بينما يحتل لاميا المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرتدي فيها عمرو وردة قميص أتروميتوس بعدما سبق وأن لعب ضمن صفوفه معاراً الموسم الماضي قادماً من باوك.

ولعب عمرو وردة مع أتروميتوس 28 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى، بينما خاض اللاعب المصري 22 مباراة مع باوك بمختلف المسابقات اليونانية والاوروبية الموسم الحالي سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفاً أخر وينتهي تعاقده مع النادي في 2020.

على صعيد متصل، يحل أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حسن كوكا ضيفاً على أستيراس تريبوليس في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل أولمبياكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 36 نقطة خلف باوك صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط.

وكان أولمبياكوس صعد إلى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس اليونان بعد تغلبه على اكسانثي بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضي ضمن منافسات مرحلة الاياب لدور الـ 16 من منافسات البطولة.

كانت مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل السلبي ليتفوق أولمبياكوس في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 3 – 1 ويحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وشارك أحمد حسن كوكا أساسياً في المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لنادي أولمبياكوس في الدقيقة 52 من عمر المباراة.