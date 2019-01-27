شكرا لقرائتكم النرويج تواجه الدنمارك فى نهائى مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى السادسة و النصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة نهائى كأس العالم لكرة اليد المقام فى ألمانيا و الدنمارك بين منتخبا النرويج و الدنمارك .

بينما يلتقى منتخبا ألمانيا و فرنسا فى الثالثة و النصف عصرا لتحديد المركزين الثالث و الرابع ، فيما تقابل منتخب مصر مع أسبانيا مساء أمس السبت لتحديد المركزين السابع و الثامن.

أقيمت هذه البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.