شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف 15 مليون جنيه للصفقات السبعة في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد إدارة النادي الاهلي لصرف مقدم عقود اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والبالغ عددهم 7 صفقات وهم رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحسين الشحات من العين الإمارتي وحمدي فتحي من إنبي ومحمود وحيد من المقاصة ومحمد محمود من دجلة وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي وياسر إبراهيم من سموحة.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي تُجهّز حالياً مقدم عقود اللاعبين والذى سيتضمن حملة إعلانية لهؤلاء اللاعبين السبعة تقريباً ، موضحاً أن مسئولو النادي يُجهّزون حالياً ما يقرب من 15 مليون جنيه لصرفها كمقدم عقود الصفقات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشار إلى أن الاهلي سيبدأ صرف هذا المبلغ للاعبين بعدما سبق وانتهى من تسديد قيمة الصفقات للأندية التى تم شراء اللاعبين منها.