شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك أمام النرويج فى نهائى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام فى السادسة و النصف مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة مباراة نهائى كأس العالم لكرة اليد المقام فى ألمانيا و الدنمارك بين منتخبا النرويج و الدنمارك .

بينما يلتقى منتخبا ألمانيا و فرنسا فى الثالثة و النصف عصرا لتحديد المركزين الثالث والرابع ، فيما تقابل منتخب مصر مع أسبانيا مساء أمس السبت لتحديد المركزين السابع و الثامن .

أقيمت هذه البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.