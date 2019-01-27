شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين 3 لاعبين لشغل مقعدي القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بين الثلاثي صالح جمعة ومحمود وحيد وعمرو جمال، لاختيار أثنين منهما للقيد في الملحق الأفريقي قبل إغلاق باب القيد أخر يناير الجاري، ورغم أن "كفة" صالح جمعة وعمرو جمال هي الأرجح لدخول القائمة الافريقية إلا أن المدير الفني رفض التسرّع في حسم هذا الملف وقرر تأجيل حسمه لما بعد مباراة وادي دجلة، ويؤكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني قرر تأجيل حسم القيد الافريقي لما بعد مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الاثنين في الدوري الممتاز، حيث يتبقي للفريق الأحمر مكانين شاغرين في القائمة الأفريقية ويحق للنادي حسم المكانين قبل يوم 31 يناير الجاري.

وأضاف محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني لاسارتي سيحسم القيد في القائمة الافريقية عقب لقاء دجلة ، موضحاً أن المشاورات تتم حالياً داخل الجهاز الفني لحسم هذا الملف.. ويلعب الاهلي مع سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل بمصر في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.