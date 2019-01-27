إيهاب جلال عن التوأم : ضعفاء فى كل شىء .. وإبراهيم نصف مشواره الكروي مجاملة لشقيقه

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد:
فتح إيهاب جلال المدير الفني للمصري النار على التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة السابقين بنادي بيراميدز .
إبراهيم حسن كان قد سخر من بكاء إيهاب جلال بعد تعادل المصري مع بيراميدز 3-3 التى اقيمت فى الثامن من الشهر الجاري فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الممتاز .
ورد جلال في تصريحات لإذاعة "أون سبورت":" إبراهيم حسن مين؟ ، ابراهيم حسن يتحدث عن تاريخه فقط كلاعب وليس كمدرب".
وتساءل " هل دموعي انهمرت بسبب مشاجرة مع إبرهيم حسن؟".
وواصل جلال " مش عارف إبراهيم...
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