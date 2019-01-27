صورة | أديداس تُهدي مانشستر يونايتد أمل التتويج بأبطال أوروبا

استغل عشاق مانشستر يونايتد فرصة ازاحة يويفا للستار عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، لتحفيز لاعبيهم على التتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في التاريخ، للاقتراب من الغريم التقليدي “ليفربول” صاحب خمسة ألقاب.

أنصار النادي الأحمر يعيشون حالة من النشوة منذ إقالة جوزيه مورينيو، وتوجد قناعة لدى شريحة كبيرة منهم بقدرة فريقهم على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليس بفضل تواجد النرويجي أولي جونار سولشاير على رأس الجهاز الفني أو لتعرض نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور لإصابة خطيرة في الكاحل نهاية الأسبوع الماضي، بل لسبب أبسط من ذلك بكثير يتعلق بالكرة الجديدة.

الأحمر والأصفر

الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كشف قبل عدة أيام عن الكرة الجديدة التي ستستخدم في مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بدءًا من الدور ثمن النهائي الذي سيشهد مواجهات من عيار ثقيل، لعل أبرزها مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ومباراة ليفربول وبايرن ميونخ ومباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

واستخدمت شركة أديداس للأدوات والملابس الرياضية اللونين الأحمر والأصفر في تصميمها للكرة الجديدة، ما جعل عشاق مانشستر يونايتد يتفائلوا بإمكانية عبور باريس سان جيرمان والتتويج بالكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2008 عندما فاز الفريق بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على تشيلسي.

واستبدل اليويفا تصميم الكرة الأبيض والأرزق القديم، ولهذا لم يستطع عشاق مانشستر يونايتد إخفاء حماستهم بعد الإصدار الجديد القريب جدًا من ألوان الفريق الرئيسية.

وكتب أحد عشاق مانشستر يونايتد ردًا على صورة الكرة المنشورة في الحساب الرسمي بموقع تويتر “الموسم الماضي كانت الكرة لونها أزرق وأبيض، وتُوج ريال مدريد الذي يرتدي نفس الألوان، وهذا الموسم أحمر وأصفر”.

وقال مشجع آخر “ستعود إلى المنزل يا رجال..ستعود إلى مانشستر يوتايتد”..وتساءل أحد المشجعين عما إذا كان إدارة مانشستر يونايتد أشرفت على تصميم الكرة، قائلاً “هل رعى مانشستر يونايتد تصميم الكرة الجديدة”؟.

ترى هل تصدق أمنيات محبي مانشستر يونايتد ويكون فريقهم البطل المُتوج في النهائي المقرر له على ملعب أتلتيكو مدريد “واندا ميتروبوليتانو”؟ أم يكون حديثهم مُجرد أضغاث أحلام.