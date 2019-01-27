الصفاقسي يواجه الزمالك.. والأهلي أمام الدفاع الحسني في البطوله العربيه لأندية سيدات الكرة الطائرة

انتهي منذ قليل الاجتماع الفني للبطوله العربيه لأندية سيدات الكره الطائرة وافتتح الجلسه المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري بالترحيب بالانديه المشاركه في البطوله وقال إن مصر هي البلد الثاني لكم كما وجه رئيس الاتحاد المصري الشكر للشيخ علي ال خليفه رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد البحريني علي ثقته الدائمه في الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وفي كلمه الكابتن هناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه للبطولة توجهت بالشكر لرئيس الاتحاد العربي واشادت بتحيز المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري بسيدات الكره الطائرة ودعمهم الدائم له.

وفي كلمه السيد بشير علوان نائب رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الاردني ورئيس لجنه الاحتكام للبطولة العربيه بالقاهره توجه بالشكر لجميع الفرق المشاركه ونقل تحيات رئيس الاتحاد

العربي للكره الطائره الشيخ علي آل خليفه وقال إن الاتحاد العربي يقدم كل الدعم الفني والتحكيمي لبطولة سيدات الطائرة وان الاتحاد العربي يضع بطولات السيدات علي أجندة اولوياته وأشاد بمجهودات الاتحاد المصري ومايبذله من تنظيم البطولات العربيه بصوره دائمه.

وقام الكابتن أحمد عبدالدايم مدير البطوله العربيه بشرح نظام البطوله لجميع الانديه المشاركة وإعلان الفرق المشاركه وهي نادي المحرق البحريني والصفاقسي التونسي والدفاع الحسني المغربي والنادي الأهلي ونادي الصيد ونادي الزمالك ونادي سبورتنج.

كما أوضح عياد المصراتي رئيس اللجنه الفنيه النظام الفني والنقاط الفنيه للبطولة العربيه.

وقام إبراهيم حماد النعمه عضو لجنه الاحتكام بشرح النظام التحكيمي وقواعد

الانضباط ومراسم المباريات وتاخيرات المباريات من الناحيه التحكيميه.

وقال إبراهيم النعمه انه يشارك في البطوله نخبه من الحكام الدوليين وهم كل السيد عادل عبدالكريم البناء من البحرين والسيد عبدالله كايد العنزي من الكويت والسيد خالد راشد الحنطوبي من الإمارات والسيد حيي حسن البدواوي من الإمارات والسيده عواطف ابوشويشه سعد من ليبيا والدكتور عياد علي المصراتي من ليبيا الي جانب نخبه من الحكام الدوليين المصريين وهم كل من نجلاء طلعت

ومشيره مفتاح واماني محمد حسن ومروه محمود حسني ومرافق الحكام الحكم الدولي المصري ناصر حمدي

الجدير بالذكر ان مباريات اليوم الأول للبطولة والتي ستبدأ فعالياتها غد الأحد هي كالتالي نادي سبورتنج المصري مع نادي المحرق البحريني في تمام الساعه الثالثه عصرا.

بينما المباراه الثانيه ستبدأ في تمام الساعه الخامسه مساء بين الصفاقسي التونسي والزمالك المصري.

اما المباراة الثالثه والاخيره مباراه الافتتاح ستبدأ فعالياتها في تمام الساعة الثامنه مساءا بين النادي الأهلي المصري ونادي الدفاع الحسني المغربي.