رياضة | عاجل.. "أزارو" يثير أزمة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "أزارو" يثير أزمة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه بسبب عدم تعديل قيمة تعاقده حتى الآن داخل الفريق.

وعقد أزارو أكثر من جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للتحدث حول الوعود التي حصل عليها بشأن تعديل تعاقده بالفترة المقبلة.

وأكد عبدالحفيظ للاعب، أنهم بصدد تعديل تعاقده لكن في الوقت المناسب، من أجل عدم طلب باقي اللاعبين والدخول في صدام بالوقت الحالي.

وكان أزارو، استقر على البقاء داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده، بعد رفض كافة العروض المقدمة له بشأن الرحيل بالميركاتو الشتوي.