رياضة | عاجل.. "أزارو" يثير أزمة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "أزارو" يثير أزمة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه بسبب عدم تعديل قيمة تعاقده حتى الآن داخل الفريق.
وعقد أزارو أكثر من جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للتحدث حول الوعود التي حصل عليها بشأن تعديل تعاقده بالفترة المقبلة.
وأكد عبدالحفيظ للاعب، أنهم بصدد تعديل تعاقده لكن في الوقت المناسب، من أجل عدم طلب باقي اللاعبين والدخول في صدام بالوقت الحالي.
وكان أزارو، استقر على البقاء داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده، بعد رفض كافة العروض المقدمة له بشأن الرحيل بالميركاتو الشتوي.
أبدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موافقته على الطلب المقدم من دول شمال أفريقيا، بشأن تأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمدة أسبوع، لتعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
يذكر فأن دولة مصر قد فازت بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.
وكان من المقرر، إقامة البطولة خلال الفترة من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيلها لمدة أسبوع بناءاً على طلب دول شمال أفريقيا.
وأوضح أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري عبر برنامجه "ملعب أون" على "أون سبورت"، إن مجلس إدارة الجبلاية قد تلقى موافقة من الكاف على طلب تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع.
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