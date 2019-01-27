رياضة | ريال مدريد يخطط لضم نجم الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد في صراع قوي على التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي.

ويرغب الملكي في ضم نجم وسط كالياري الإيطالي نيكولو باريلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "ديفنسا سنترال" إلى أن إدارة ريال مدريد قد دخلت في صراع مع أندية مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان، ونابولي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب صاحب الـ 21 عامًا، الصيف المقبل، وذلك بعدما تمكن «باريلا» من لفت أنظار كبرى الفرق الأوروبية، بفضل مستواه الرائع الموسم الجاري مع كالياري.

وشارك باريلا مع كالياري هذا الموسم في 23 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع آخر.