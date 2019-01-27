كوفي وتوريك يقويان الكوكب في الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعاقد مجلس إدارة نادي الكوكب أمس مع المدافع البوركيني محمد كوفي، قادما من المصري البورسعيدي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
وقدمت إدارة الكوكب شكرها إلى المصري البورسعيدي لنجاح المفاوضات مع صانع اللعب كوفي وتوريك جبريل الذي سبق له اللعب للوحدة الموسم الماضي.
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