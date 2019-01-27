رئيس الاتحاد الياباني: الكابتن ماجد أفاد كرتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اعترف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما بأن هزيمة اليابان أمام الإمارات بدور الثمانية لكأس آسيا 2015 بأستراليا، كانت سببا في تغيير استراتيجية عمل الاتحاد الياباني، وإعادة تقييم 10 سنوات منها.
وقال تاشيما «الخطة الآن تسير بشكل أكثر نجاعة، خسارتنا أمام الإمارات دفعتنا لتغيير توجهنا».
وأشار إلى أن خطة اليابان حاليا تهدف للمنافسة على لقب أولمبياد طوكيو 2020 والوصول إلى المربع الذهبي لمونديال 2022.
وأضاف «في الوطن العربي الكل يعرف «الكابتن ماجد»، وفي اليابان اسمه «كابتن تسوباسا»، هذا المسلسل الأكثر شهرة لدينا له الفضل في إلهام كل طفل ياباني، وجعله يريد أن يصبح مثل كابتن تسوباسا في فريق مدرسته، وفريق كابتن تسوباسا أو كابتن ماجد، هو فريق مدرسي ينافس في دوري المدارس، ومن هنا استفادت الكرة اليابانية كثيرا في زيادة المتابعين والكشف عن المواهب».
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