الأهلي يستعيد تيسير الجاسم رسميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

صادق نادي الأهلي على خبر «مكة» المنشور في الأول من يناير الحالي، واستعاد قائده السابق تيسير الجاسم، بعد إعارته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وتحت عنوان «الشتوية تعيد الجاسم لعشه الأهلي»، أكدت الصحيفة اقتراب الجاسم من العودة إلى الأهلي رغبة منه في تكملة الموسم مع الأهلي، ومن ثم إنهاء مسيرته الكروية داخل أسوار النادي الذي قضى معه سنوات طويلة حقق خلالها عددا من الألقاب، وكان أبرزها بطولة الدوري عام 2016 بعد فترة غياب طويلة عن خزائن الراقي، إضافة إلى رغبة المدير الفني، الأرجنتيني بابلو غويدي في عودة اللاعب الذي يمتلك خبرة كبيرة من خلال تمثيل الفريق والمنتخب فترة طويلة.

وأعلن الحساب الرسمي للأهلي في «تويتر» أمس، عودة تيسير الجاسم ومشاركته في تدريبات الفريق، بدءا من مساء أمس.

وسبق أن أعاد الأهلي، قائده السابق أيضا، حسين عبدالغني بعد رحلة ابتعاد طويلة عن صفوف الفريق لعب خلالها لعدد من الأندية المحلية والخارجية.