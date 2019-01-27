الهلال المتصدر يواجه تحدي أجانب ومحليي الفيحاء الجدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري، خالد الفهد - الدمام، المجمعة

يحل الهلال اليوم ضيفا ثقيلا على الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات الجولة الـ 17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال المباراة التي ستجري في الـ 6:20، برغبة تحقيق الفوز ومواصلة تربعه على الصدارة التي يحتلها برصيد 37 نقطة، منتشيا باكتمال صفوفه وعودة الدوليين عبدالله عطيف، وسالم الدوسري، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، ومحمد البريك، عقب خروج المنتخب من بطولة آسيا الحالية في الإمارات، كما يدفع بالوجه الجديد المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، ولاعبه العائد للقائمة الأساسية نواف العابد.

وكانت آخر مواجهة للهلال في الجولة الماضية انتهت بالتعادل 1-1 أمام الرائد.

أما المستضيف فيأمل إيقاف نزف النقاط، ومصالحة جماهيره بعد الاستقطابات الجديدة في الميركاتو الشتوي، ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب، وهم: البرازيلي يوري ليريو، والأردني عامر شفيع والسويدي ناهير بيسارا ومحمد قاسم وعمر المزيعل من نادي الاتحاد، ومهند فلاتة من الهلال.

ويحتل الفيحاء المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، وخسر آخر لقاء له في الدوري من الشباب 1-4.

ويغيب عن الفيحاء الحارس بونيا للإصابة، فيما يفتقد بدءا من اليوم خدمات هداف الدوري الموسم الماضي روني فرنانديز، لانتقاله إلى النصر الإماراتي.

الفتح والقادسية

يستضيف الفتح نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في مباراة يأمل خلالها صاحب الأرض والجمهور في تجاوز رصيد ضيفه، حيث يملك الفتح 19 نقطة في المركز الـ 11، فيما للقادسية صاحب المركز العاشر بـ 20 نقطة. ويسعى مدرب الفتح فتحي الجبال إلى توظيف الانتدابات الجديدة التي استقطبها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لإبعاد الفريق عن مناطق الخطر، والتوغل نحو المناطق الدافئة.

وضم الفتح لاعب الوسط البيلاروسي كورزون والمهاجم الصربي ساشا يوفانوفيتش، والأخير لم يلحق بالفريق.

أما القادسية بقيادة مدربه البلغاري اييفايلو بيتيفا، فيطمح هو الآخر في تعويض الخسائر الأخيرة التي تعرض لها فريقه من خلال حصد كامل نقاط المباراة.

كما يأمل هو الآخر من التعاقدات الشتوية الأخيرة في مقدمتها مختار فلاتة والدولي الجزائري مختار بلخيثر.