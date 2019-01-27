بيراميدز يبعد ابن دياز من الجهاز الفني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبعد نادي بيراميدز المصري، امليانو ديا -ابن المدرب رامون دياز- من الجهاز الفني الميداني المساعد لدياز والمكون من 8 أعضاء، وذلك في الاتفاقية التي وقعت بين المدير الفني الجديد لبيراميدز، الأرجنتيني دياز والنادي.

وتضمن الاتفاق أيضا تخصيص ابنه لمهمة تحليل أداء الفريق فقط.

وأعلن مالك النادي تركي آل الشيخ، أمس التعاقد مع دياز مدربا للفريق خلفا للمقال، المصري حسام حسن.

وكان امليانو دياز أثار تساؤلات عدة عندما كان ضمن فريق العمل الفني بنادي الهلال، حيث وجهت له اتهامات بالتدخل في عمل والده طوال الفترة التي قضاها في نادي الهلال (2016 ـــ 2018 ) والتي حقق فيها مع الفريق بطولتي الدوري والكأس.

ذكر أن دياز تولى بداية الموسم الحالي قيادة تدريب الاتحاد بعد إقالته من الهلال في ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يستمر طويلا في الاتحاد، إذ أقيل بعد الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كأسرع إقالة هذا الموسم، وذلك في منتصف سبتمبر الماضي.