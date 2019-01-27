PSG يتطلع لإسقاط رين وسط غياب نيمار وفيراتي

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جدة - عمرو شويل يسعى فريق باريس سان جيرمان لقطع خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الفرنسي لصالح مبكراً عندما يستضيف رين في العاشرة مساء اليوم الاحد بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.
ويفتقد باريس سان جيرمان فى مباراة اليوم لجهود نجمه البرازيلي نيمار الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة ستراسبورج ضمن منافسات كأس فرنسا الاربعاء الماضي وسط شكوك تحوم حول مشاركته ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
كما يفتقد باريس سان جيرمان في مباراة اليوم لجهود اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي الذي يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر، بجانب أدريان رابيو الذي تمت معاقبته لرفضه تمديد عقده.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة من 19 مباراة متفوقاً بفارق 10 نقاط على ليل صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة.
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