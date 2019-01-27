شكرا لقرائتكم الانتصار الثامن دافع برشلونة لهدم حصون جيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى نادي برشلونة لإستكمال سلسلة إنتصاراته المتتالية عندما يحل ضيفاً على جيرونا في الخامسة والربع مساء اليوم بملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر برشلونة الذي حقق الفوز في أخر 7 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني جدول ترتيب "الليجا" برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب الوصافة قبل إنطلاق منافسات الجولة بينما يحتل جيرونا المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة جيرونا وبرشلونة في مدينة "ميامي" بالولايات المتحدة، لكن فشلت محاولات إقامتها بعيدا عن إسبانيا، بعدما تعذر على رابطة الدوري الإسباني الحصول على موافقة الهيئات الأخرى.

ويستهدف برشلونة تحقيق الفوز الثامن على التوالي لتأمين الصدارة قبل المواجهة النارية التي تنتظره أمام إشبيلية الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو"، في "إياب" دور الثمانية بمسابقة كأس اسبانيا حيث يحتاج العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في تلك المباراة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يعتمد أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على ليونيل ميسي من البداية بعد الانتقادات التي تعرض لها من جانب الصحافة الإسبانية بعدما تعمد إستبعاده من المشاركة أمام ليفانتي وإشبيلية في ذهاب دور الـ 16 والثمانية بمسابقة كأس إسبانيا، حيث تذوق برشلونة مرارة الهزيمة في تلك المباراتين.

كما كاد برشلونة أن يسقط في فخ التعادل أمام ليجانيس بالجولة الماضية قبل أن يقرر فالفيردي الدفع بالقائد ليونيل ميسي في الدقيقة 63 ونجح في قيادة البارسا لتحقيق فوزه السابع على التوالي والرابع عشر هذا الموسم بمساهمته في الهدف الثاني الذي سجله سواريز، قبل أن يسجل بنفسه الثالث ويرفع رصيده إلى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين و401 في الدوري الإسباني.

في المقابل يتطلع جيرونا لتحقيق المفاجأة وإستعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدوري الاسباني التي غابت عن الفريق بأخر 7 مباريات من عمر المسابقة.