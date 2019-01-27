شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم بالجبلاية تستمع لممثل الأهلي في شكوي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع اليوم لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح للاستماع لأقوال ممثل النادي الاهلي في الشكوي المرفوعة من قبل مجلس إدارة ناديه ضد نادي الزمالك. تقدم الأهلى بمذكرات وc.d ضد نادي الزمالك بسبب التصريحات المسيئة ضدهم فى وسائل الإعلام وطالبت لجنة القيم بالبت فيها.

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